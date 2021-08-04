Başkan Aydoğdu sel bölgesini ziyaret etti

Hakkâri Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu sel felaketine uğrayan Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Sel bölgesindeki engelli vatandaşların sorun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Başkan Aydoğdu, üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Aydoğdu, “Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde büyük bir hasar var. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduğunu ve biz Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak da her daim selde mağdur olanlar için üstümüze düşen görevi yapmaya hazırız olduğumuzu kendilerine ilettik. Burada devlet yetkililerinden ve çevre halktan bilgi aldık. İnşallah en yakın zamanda bu mağduriyeti yetkililerle beraber gidereceğiz. Biz beraber güçlüyüz, biz bir aileyiz. Karanlığa bir ışıkta sen yak sloganıyla herkesi Esenyamaç için yardım desteğine bekliyoruz” dedi.