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Başkan Arslan’dan mahkumlar için kitap bağışı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası kapsamında ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

HAKKARİ 10.06.2021, 08:39
Başkan Arslan’dan mahkumlar için kitap bağışı

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, ‘Bir Kitap Bir Umut’ kampanyası kapsamında ceza infaz kurumu kütüphanelerine kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü gereğince ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kampanya kapsamında Hakkari’de de kitap bağışı devam ediyor. "Bir Kitap Bir Umut" adlı kampanya kapsamında Hakkari Belediyesi önünden kurulan standı ziyaret eden AK Parti’li Şaban Arslan, kitap bağışında bulundu. Başkan Arslan, “Bir kitap, içinizdeki donmuş değerleri parçalayarak bir balta olmalıdır. Ceza infaz kurumlarında oluşturulan kütüphaneler için kitap bağışı kampanyasına katılıp, tüm hemşehrilerimin bu kampanyaya katılmalarını bekliyoruz” dedi.
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