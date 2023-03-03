Başkan Aksaç: “Muhtarlar günün 24 saati depremzede ailelerin hizmetindedir”

Hakkari Muhtarları Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, beraberindeki muhtarlarla Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) binasında kalan depremzede ailelerle bir araya geldi.

Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, yönetim kurulu üyeleri İvdi Taşkın, Abdullah Kahraman, Yıldırım Yılmaz, Cemil Çetin, Cebrail Arslan, Cebrail Aslan ve Kemal Erol ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hakkari’ye gelen ve KYK yurtlarına yerleştirilen depremzede aileleri ziyaret etti. Depremzede ailelerle görüşerek sıkıntıları hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Aksaç, “Ailelere günlük 3 öğün sıcak yemekle birlikte sıcak bir ortam sağlanmış. ‘Şu anda hiçbir ihtiyacımız yoktur’ dediler. Devletimize ve milletimize teşekkür ediyorlar. Biz Hakkari’deki muhtarlar da depremin ilk gününden itibaren birçok yardımda bulunduk ve deprem bölgesinde de hizmet verdik. Yaşanan deprem felaketinin ardından ilk günden bu yana yardım çalışmalarına hem maddi hem de manevi destek veriyoruz. Muhtarlar günün 24 saati depremzede ailelerin hizmetindedir. Derdimiz de ortak, neşemiz de, soframız da ortaktır" dedi.