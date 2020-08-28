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Başıboş inekler kaçtı zabıta kovaladı
HAKKARİ’DE TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN BAŞIBOŞ İNEKLERİN PEŞİNE DÜŞEN ZABITA EKİPLERİ, CADDE VE SOKAKLARDA HAYVANLARI KOVALADI.
HAKKARİ 28.08.2020, 16:11
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Hakkari’de trafiği tehlikeye sokan başıboş ineklerin peşine düşen zabıta ekipleri, cadde ve sokaklarda hayvanları kovaladı.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilde trafikte tehlike oluşturan başıboş inekleri toplamak için çalışma başlattı. Cadde ve sokaklarda inek kovalayan ekipler, zor anlar yaşadı. Kaçan ineklerin yakalanması için her yöntem denendi.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen hayvan sahiplerinin duyarsız kaldığını belirterek, inek sahiplerine ilgili maddeler gereğince cezai işlem yapacaklarını belirttiler.
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