Bakan Özer’den Yüksekova’ya fen lisesi müjdesi

Hakkari Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksekova’da fen lisesinin açılması kararı alındığını duyurdu.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yüksekova’da fen lisesinin açılması kararı alındığı belirtildi. Yapılan bilgilendirmede, "Okulun açılmasında emeği geçen başta Bakanımız Mahmut Özer’e ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.