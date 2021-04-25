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Bakan Akar, Yüksekova’daki Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na gelerek, Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

HAKKARİ 25.04.2021, 20:57
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Bakan Akar, Yüksekova’daki Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na gelerek, Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezinde faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’na geldi. Bakan Akar, burada, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik, Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun harekat merkezinde faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Yüksekova Kaymakamlığına geçen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ile makamında bir süre görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

Bakan Akar’ı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı karşıladı.
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