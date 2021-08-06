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Ayı saldırısına uğrayan köpek yaralandı

Hakkari’nin Akbulut köyünde ayı saldırısına uğrayan Kangal cinsi köpeğe, belediye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

HAKKARİ 06.08.2021, 09:31
Ayı saldırısına uğrayan köpek yaralandı

Hakkari’nin Akbulut köyünde ayı saldırısına uğrayan Kangal cinsi köpeğe, belediye ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Akbulut köyünden gelen ihbar üzerine veteriner ekibi harekete geçti. Veteriner Teknikeri Fatih Çiftçi ve ekibinin olay yerinde yaptığı ilk muayene sonucu, Kangal cinsi köpeğin ayı saldırısına uğradığı tespit edildi. Olay yerinde gerekli müdahalesi yapılan can dost sahibine teslim edildi.
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