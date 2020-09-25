Ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı
HAKKARİ’DE AYAĞI KIRILAN VE ACILAR İÇERİSİNDE KIVRANAN KÖPEĞE BELEDİYE VETERİNER EKİPLERİ SAHİP ÇIKTI.
Hakkari’de ayağı kırılan ve acılar içerisinde kıvranan köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.
Hakkari’nin Otluca köyünde başıboş bir köpeğin ayağının kırıldığı ve acılar içerisine kıvrandığı ihbarı üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Bölgeye kısa süreden giden ekipler, köpeklerin saldırı sonucu ayağı kırılan ve oldukça kötü durumdaki köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yavru köpek daha sonra sedye ile alınarak belediye veteriner kliniğine getirildi. Burada yapılan başarılı bir ameliyatla kendine gelen yavru köpek, klinikte müşahede altına alındı.
Can dostun ayağının kırıldığını ve köpeklerin saldırısına uğradığını belirten belediye veterinerleri ise ayağı parçalanan köpeğe müdahalede bulunarak iyileşene kadar misafir edeceklerini belirtiler.
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