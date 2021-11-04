Avrupa’dan sınırdaki çocuklara giyim yardımı

Avrupa’da yaşayan Türkler’den oluşan gönüller gurubu Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde eğitim ve öğretim gören miniklere giyim yardımı bulundu.

Konuyla ilgili bilgi veren Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, “Avrupa’daki yaşayan vatandaşlarımız İran ve Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçemize bağlı sınır köylerinde eğitim gören öğrencilerimize yardım elini uzattı. Hollanda, Almanya ve Belçika’dan ilçemize gelen Avrupalı Vatan Sevdalıları Platformu üyeleri ile birlikte; Günyazı Köyü Halil Sever İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret ettik. Ziyaret kapsamında Avrupalı Vatan Sevdalıları üyeleri tarafından getirilen giyim paketleri dar gelirli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttık. Giyim desteğinde bulunan Avrupalı Vatan Sevdalıları üyelerine bütün Şemdinli halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Yapılan yardım kampanyasına Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar ve Avrupa Vatan Sevdalılar Platformu gönüllüleri katıldı.