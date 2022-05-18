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Atatürk Anadolu Lisesinde ‘Bilim Fuarı’ heyecanı

Hakkâri Atatürk Anadolu Lisesi tarafından "Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

HAKKARİ 18.05.2022, 16:44
Atatürk Anadolu Lisesinde ‘Bilim Fuarı’ heyecanı

Hakkâri Atatürk Anadolu Lisesi tarafından "Bilim Fuarı" sergisi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Mustafa Kahraman ve Ali Korkmaz, HGC Başkanı Hakan Taş, şube müdürleri, okulun yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerinin katıldığı sergide, açılış kurdelesi kesilerek stantlar gezildi. Danışman öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan ve neredeyse her branştan 21 projenin sergilendi. Proje yürütücülüğünü Fizik Öğretmeni Sevim Çakır’ın yaptığı ve 23 öğretmenin görev aldığı fuarda; ‘Akıllı Çöp Kovası (Kimya), Yenilenebilir Enerji ( Fizik), Her Kitap Bir Filmdir (Edebiyat), Doğal Nemlendirici Yapımı (Kimya)’ gibi çalışmanın yanında bilişim, çevre bilinci oluşturma, tasarım, el becerisi, mühendislik, fen bilimleri, sanatsal etkinlikler gibi eğlenceli ve bilimsel birçok konuyla ilgili projeler yer alıyor.

Fuarla ilgili bilgi veren Okul Müdsresi Ayten Demiroğlu, "Projemiz, okulumuzun AR-GE ekibi Zehra Çelikok, Simge Gülşen, Canan Koçi ve proje danışmanlığı yapan tüm öğretmenlerimizin çabası, emeği ve iş birliğiyle vücut bulmuştur" dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün yöneticileri ve ziyaretçiler, birbirinden değerli etkinliklerle bilim fuarını düzenleyen okul yönetimini ve öğretmenlerini tebrik etti.

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