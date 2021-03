Aşırı yağmur Seven ailesini mağdur etti

Hakkari’de etkili olan şiddetli yağmur 6 nüfuslu Seven ailesini mağdur etti.

Dağgöl Mahallesi’nde ikamet eden Saddık Seven’in kirada kaldığı ev, aşırı yağmur nedeniyle hasar gördü. Hakkari Valiliğinin vermiş olduğu desteklerle geçimlerini sağlayan 6 kişilik aile, akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur nedeniyle kaldıkları evin tavan kısmı ve duvarları yıkıldı. Gidecek yerleri olmayan Seven ailesi, çökme tehlikesi bulunan toprak evde kalmaya devam ediyor. İşsiz olduğunu belirten Saddık Seven, aşırı yağmurun kaldıkları evi oturamaz hale getirdiğini söyledi. Seven, “Valiliğin verdiği yardımlarla yaşamımızı sürdürüyoruz. Bende bazen iş olunca aile bütçeme katkıda bulunmaya çalışıyorum. Kiralar yüksek olduğu için bize uygun toprak bir evde kalıyoruz. Şiddetli yağmur ile birlikte oturduğumuz evin her tarafında hasar oluştu. Gidecek yerimiz olmadığı için evi terk edemedik. Korku içinde evde yaşamaya devam ediyoruz. Eşim guatr hastası ve çocuklarımın hepsi küçüktür. Yetkililerden isteğimiz bize bir evin tahsis etmesidir. Kiraya gidecek imkanımız yoktur” dedi.