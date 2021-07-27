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Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan gençler, derenin soğuk sularında serinliyor.

HAKKARİ 27.07.2021, 09:21
Aşırı sıcaklardan bunalan gençler derede serinliyor
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan gençler, derenin soğuk sularında serinliyor.

Yüksekova’da hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasıyla Köprücük köyündeki dere serinlemek isteyenlerin akınına uğradı. Derenin soğuk sularında yüzerek serinleyen ve ilçede yüzme havuzu yapılmasını isteyen Alişan Demir, “Birkaç haftadır Yüksekova’da sıcaklık 40 dereceyi bulmaktadır. Bizde köyün içinden geçen derenin soğuk sularına kendimizi bıraktık ve doyasıya yüzüp serinledik. Bu derenin suyu Orşe Yaylası’ndan geldiği için baya soğuktur” dedi.
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