banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Akbank'tan açıklama: ATM'lerden para çekme başladı
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Haiti'de sıkıyönetim ilan edildi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Mersin’de çarşı esnafıyla bir araya geldi
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro güne nasıl başladı?

Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ 07.07.2021, 18:53
Aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesindeki Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aracın stepnesinin içerisinde 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu