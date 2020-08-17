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Aracın çarptığı köpek telef oldu
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ARACININ ÇARPTIĞI KÖPEK TELEF OLDU
HAKKARİ 17.08.2020, 15:39
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aracın çarpması sonucu bir köpek telef oldu.
Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir sürücü, aracıyla yoldaki köpeğe çarptı. Köpek telef olurken vatandaşlar başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için köpeği yol kenarına taşıdı. Vatandaşlar, başka bir hayvana zarar gelmesin diye yetkilerden barınak istedi.
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