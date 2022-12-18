Araç çarpan kedi yaralandı

Hakkari’de araç çarpması sonucu yaralanan sokak kedisi tedavi altına alındı.

Bağlar Mahallesi’nden gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi veteriner ekibi harekete geçti. Olay yerinde muayenesi yapılan sokak kedisinin araç çarpması sonucu arka sağ ayağında kırık olduğu tespit edildi. Belediye kliniğine getirilerek gerekli müdahalesi yapılan kedinin tedavi altına alındığı belirtildi.