Annelerin evlat nöbeti 35’inci haftada

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen aileler, 35’inci haftada da Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındaki HDP’liler yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti. Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek" dedi.

Kardeşi dağa çıkartılan Leyla Çiftçi, “İstiklal Harbimizin Başkomutanı Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bizlere üzerinde özgürce nefes aldığımız bu vatanı armağan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyoruz. 35’inci haftada haykırıyoruz, haykırmaya devam edeceğiz. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımızı kurtaracağız. Evlat nöbetindeki bütün annelerle birlikte teröre son diyoruz" şeklinde konuştu.