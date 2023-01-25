Annelerin el örmesi çorapları Mehmetçik’e ulaştırıldı

Bilecik, Bursa ve İstanbul’dan annelerin el örmesi çorapları Hakkari İl Jandarma Komutanlığına ulaştı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığına, Bilecik’ten 74 yaşındaki Emirzade Yalamacılar, Bursa’dan 86 yaşındaki Döndü Aslan ve İstanbul’dan 86 yaşındaki Şehri Kaşıkçı tarafından gönderilen el örmesi çoraplar, jandarma ve Mehmetçik’e dağıtıldı.