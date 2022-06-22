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Anne köpeği yılan ısırdı

Hakkari’de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.

HAKKARİ 22.06.2022, 08:48
Anne köpeği yılan ısırdı

Hakkari’de yılanın ısırdığı köpeğe belediye veteriner ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Hazal Deresi kenarında yılanın bir köpeği ısırdığı ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan müdahale sonucunda, yılan ısırması sonucu toksisemi ve anaflaktik şok geçirmesi üzerine köpeğe gereken tedavi yapıldı.

Halen şoku atlatamayan anne köpek müşahede altına alındı.

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