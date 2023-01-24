Almanya’da yaşayan hayırsever vatandaştan örnek davranış

Almanya’da yaşayan emekli hayırsever Malik Bahar, yaklaşık 3 yıldır Hakkari’deki ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

Almanya’da yaşayan emekli Malik Bahar, 2018 yılında gezmek için geldiği Hakkari’nin tabiat güzelliğine ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldı. Üç yıldır Hakkari’deki ihtiyaç sahiplerine yârdim gönderen Malik Bahar, ihtiyaç sahibi ailelere bir aylık gıda, kışlık giyecek, öğrencilere ise tablet, kışlık bot ve ayakkabı yardımında bulundu.

Hakkari’de bir gün boyunca askıda ekmek kampanyası da başlatan hayırsever Malik Bahar, bu yıl da ihtiyaç sahibi 50 haneye bir ay boyunca günlük 4 ekmek ihtiyaçlarını da karşıladı.

Memleketi olarak gördüğü Hakkâri’ye yardımlarının devam edeceğini belirten Malik Bahar, “Emekliyim. Bu yardım kampanyalarımda desteğini eksik etmeyen Soner Gültekin, Ersan Babaak, Zeki Ercan ve diğer kardeşlerime kalpten teşekkürler ediyorum. İnşallah gelecek yıl Ramazan ayında 100 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştıracağım. Ben artık kendimi bir Hakkârili gibi hissediyorum. Orada da benim çok kardeşim ve ailem var. Bu yıl nasip olursa Hakkâri’ye geleceğim ve Hakkâri’nin daha iyi tanıtılması için çalışmalar yapacağım ve yetkililerle görüşeceğim" dedi.