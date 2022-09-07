Alev topuna dönen elektrik trafosu korkuya neden oldu

Hakkari’nin Işıklı köyünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan ve alev topuna dönen elektrik trafosu, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kent merkezinden 50 kilometre uzaklıkta bulunan Işıklı köyünde, sabah saat 07.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenden dolayı elektrik trafosu alev aldı. Kısa sürede büyüyen ve bir eve sıçrayan yangını söndüremeyen vatandaşlar, durumu Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede köye ulaşarak trafo ve bir eve sıçrayan alevleri söndürmek için büyük bir gayret sarf eden itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Trafonun yakınında bulunan Hidayet Yılmaz isimli vatandaşın evi kısmen hasar görürken, kış ayı için istiflenen tezeklerin tamamı ise yandı.

İtfaiye ekibi sayesinde köyün son andan yanmaktan kurtarıldığını belirten Işıklı köyü sakinleri, itfaiye ekibine teşekkür etti.