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Alev alan tandır evi küle döndü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde alev alan tandır evi küle döndü.

HAKKARİ 22.10.2021, 12:48
Alev alan tandır evi küle döndü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde alev alan tandır evi küle döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Beşbulak köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Aniden alev alan Husret Dara’ya ait tandır evine müdahale eden Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Dara, itfaiye ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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