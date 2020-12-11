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AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet Irak-Türkiye sınırında bulunan ilçe ve beldeleri ziyaret etti.
HAKKARİ 11.12.2020, 18:04
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AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve beraberindeki heyet Irak-Türkiye sınırında bulunan ilçe ve beldeleri ziyaret etti.
AK Parti İl Başkanı Gür ve beraberindeki AK Parti heyeti Irak sınırında bulunan Şemdinli ilçe merkezi ve Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu. AK Parti teşkilatları, belediye, esnaf, STK temsilcilerini ziyaret eden Başkan Gür ve beraberindeki heyet ve beldelerin sorun ve sıkıntılarını yerinde dinledi. Esnaflarla da bir süre sohbet eden AK Parti heyeti, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyip not aldı.Hakkari’ye bağlı Çukurca, Şemdinli, Derecik ve belde, köy ve mezralara bir çıkarma yapan AK Parti heyeti yöre halkı tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.
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