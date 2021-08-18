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AK Parti Hakkari heyeti afet bölgesinde

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Kastamonu afet bölgesinde ziyaretlerde bulundular.

HAKKARİ 18.08.2021, 14:12
AK Parti Hakkari heyeti afet bölgesinde

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve beraberindeki ilçe belediye başkanları Kastamonu afet bölgesinde ziyaretlerde bulundular.

AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Yüksekova Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile birlikte sele maruz kalmış bölgelerde ziyaretlerde bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına “Biz, gücümüzü birliğimizden alır, yaralarımızı beraber sararız. Hakkari’de yaptıkları koordinasyonla #BenDeVarım diyerek Kastamonu Bozkurt için desteğini AFAD’a ileten Hakkari İl Başkanımız Abdulmuttalip Özbek’e ve belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Hakkari heyetinin afet bölgesindeki ziyaretleri devam ediyor.
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