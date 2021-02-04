AK Parti Hakkari Gençlik Kolları Başkanı Beyter yeniden seçildi

AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları Başkanlığının yapılan 6’ncı olağan kongresinin sonunda mevcut başkan Kenan Beyter yeniden seçildi.

Atatürk Kültür Merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan üyelerinin seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün gönderdiği mesaj okundu. Daha sonra kongreye katılanlara hitap eden AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Veli Velat Akyıldız, Hakkari’deki coşkunun kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Konuşmasının sonunda salondakilere Kürtçe seslenen Akyıldız, ’’Benim ismim Velat ve bu isim Kürtçe bir isim. O zamanlar bizim bu bölge olağanüstü hal bölgesi ilan edilmişti. Kürtçe konuşmak yasaktı. Kıymetli Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2002’de iktidara geldiği zaman yaptığı ilk iş olağanüstü hali ortadan kaldırmak oldu. O dönemde bizler bu şekilde bu salonda konuşuyor olsaydık, DGM’den iki savcı gelirdi ve bizi alıp götürürlerdi. Sadece bunun için dahi olsa biz Cumhurbaşkanımızın arkasında yürümeye her zaman devam edeceğiz. Kongrenin hayırlara vesile olmasını dilerim. Seçilen Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter’e ve yönetimine başarılar dilerim’’ dedi.

AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir ve yeniden seçilen Kenan Beyter’in de birer konuşma yapmasının ardından kongre sona erdi.