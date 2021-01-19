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Aç kalan tilkinin yiyecek bulma telaşı
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki kameraya yakalandı.
HAKKARİ 19.01.2021, 09:07
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yiyecek aramak için kent merkezine inen tilki kameraya yakalandı.
İlçede günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde yoğun kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan hayvanlar, şehir merkezine inmeye başladı. Şehir merkezine inen bir tilki, kısıtlamadan dolayı sakin olan sokaklarda yiyecek aradı. Bir vatandaş tarafından fark edilerek kamerayla kaydedilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu.Tilkiyi görüntüleyen vatandaş, zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan tüm canlılara merhamet edip bir parça ekmek dahi olsa herkesin dışarıya bırakması gerektiğini söyledi.
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