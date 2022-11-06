Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 5. kattan düşen 16 yaşındaki kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde İpek Mahallesi’nde meydana geldi. 16 yaşındaki S.B., dengesini kaybetmesi sonucu 5. kattan düştü. Ağır yaralanan kız çocuğu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından kız Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.