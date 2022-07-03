3500 rakımda kar banyosu

Hakkari Valiliği öncülüğünde Cilo Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali’ne katılan türkücü Aydın Aydın, kuzusu ile birlikte kar banyosu yaptı.

Yüksekova ilçesi sınırlarında yer alan Cilo Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri’nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılan türkücü Aydın Aydın da 3500 rakımlı Cilo Dağları’nda kuzu ile birlikte kar banyosu yaptı. Bodrum, Marmaris, Çeşme’ye gitmeye gerek olmadığını, Hakkari’de temmuz ayında kar olduğunu söyleyen Aydın Aydın, “Ben hayvan dostuyum. Dünyada ilk defa hayvanlarla düet yaptım. Bugün

Sat Buzul Gölleri’ndeyiz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık tarafından 4.’sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali’ne çok güzel bir ilgi var. Bugün insanlar Marmara, Ege ve Karadeniz’de yüzerken, biz de Hakkari’de kar banyosu ve karda bronzlaşıyoruz" dedi.

Daha sonra sahne alan Aydın Aydın, birbirinden güzel türküler seslendirdi. Yüzlerce kişi halaya katılarak adeta buzul dağlarını inletti. Sahneden inerek eline davulu alan Aydın Aydın, yüzlerce kişiye muhteşem bir konser verdi.

Festivale Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, kurum amirleri, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı.