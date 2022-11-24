3 bin 500 rakımdaki su arızası onarıldı

Hakkari’nin 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda meydana gelen su arızası belediye ekipleri tarafından olumsuz hava şartlarına rağmen giderildi.

Şehrin içme suyunu karşılayan Berçelan Yaylası’ndaki 450’lik ana su hattında arıza meydana geldi. Hemen harekete geçen Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının eksiye düştüğü bölgeye kısa sürede ulaştı. Yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri, 6 saatin ardından arızayı gidererek kent merkezine yeniden su akışını sağladı.