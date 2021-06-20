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3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na tırmanış

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği tarafından 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi.

HAKKARİ 20.06.2021, 12:01
3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na tırmanış

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği tarafından 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı’na tırmanış gerçekleştirildi.

İki günlük Sümbül Dağı tırmanışına çevre iller ve Hakkari’den doğaseverler katıldı. 11 kişilik ekibin içinde bulunan gazeteci Hacı Geyik, Zap Rafting ve Doğa Sporları Derneği tarafından düzenlenen iki günlük Sümbül Dağı tırmanışına katılmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Geyik, “İsviçre’deki Alp Dağlarını aratmayan 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı’na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdik. Sümbül’ün zirvesinde çay keyfi yapan dağcılar, Hakkari’yi kuş bakışı gören zirvede gece ve gündüz fotoğrafları çekti. Buradaki amaç, Hakkari’deki dağları ve doğa güzellilerini Türkiye ve dünya kamuoyuna tanıtmaktır” dedi.
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