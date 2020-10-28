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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
HAKKARİ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI, ÇELENK SUNMA TÖRENİ İLE BAŞLADI.
HAKKARİ 28.10.2020, 14:51
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Hakkari’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.
Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari’de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, korona virüs tedbirleri kapsamında başladı. Bu kapsamda valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fethi Oltulu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Emre Kılıç ve Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum müdürleri katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program sona erdi.
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