2600 rakımlı şivekür tepesi geçit vermedi

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) arıza ekiplerine 2600 rakımlı şivekür tepesinde zor anlar yaşadı.

Hakkari ve ilçelerinde 139 köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari’de karla mücadele çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

Kar ve tipi yüzünden Durankaya beldesi 2600 rakımlı şivekür tepesinde yolu ulaşıma kapandı. Elektrik direği devrildi. Belde ve bağlı köyler karanlıkta kaldı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ve Vedaş ekipleri bölgeye harekete geçti.

Karla mücadele ekibi kapalı olan yolu açmaya çalışırken, Vadaş ekibi ise devrilen direği bulup beldeye yeniden enerji vermek için büyük çaba harcadı. Ancak kar ve tipi yüzünden iş makineleri zirveye yenik düştü. Tipinin yola 5 metreye kar yığdırdığı öğrenildi.

Kara bata çıka devrilen direği bulmaya çalışan Vadaş ekipleri ise kısa sürede direğin yerini tespit ederek çalışmalara başladılar. Kar yağışı ve tipinin durması ile birlikte İl özel idaresi karla mücadele ekibi de çalışmalarına gece yeniden başladı.

Vedaş il Müdürlüğü yetkilileri, kar ve şiddetli tipi nedeniyle yüksek gelirim direğinin devrilmesi sonucu Durankaya beldesi ve bağlı köylerin karanlıkta olduğunu, yolun açılması için olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ve beldeye yeniden enerji vermeye çalışacaklarını belirttiler.

(FT)