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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

HAKKARİ 24.11.2020, 16:13
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Çukurca ilçesi Çığlı köyünde ikamet eden kadınlarla bir araya gelerek; kadın haklarının korunması, koruyucu ve önleyici tedbir kararları, toplumsal farkındalığın arttırılması ve Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtılması maksadıyla bilgilendirme eğitim faaliyeti gerçekleştirerek, bilgilendirici broşürler dağıttı.
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