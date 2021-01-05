12 nüfuslu aileye Vefa ekibi sahip çıktı

Hakkari Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kar ve dondurucu soğuk havaya rağmen çetin kış şartlarına meydana okuyan Vefa Sosyal Destek Grubu; merkez, belde, köy ve mezralarda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerinin umudu oldu. 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yardımına koşan Vefa ekibi, yaptığı çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Hakkari’nin Geçitli ve Taşbaşı köylerindeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştıran Vefa Sosyal Destek Grubu, kent merkezindeki çalışmalarını ise sürdürüyor.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekibinden incelemeci Allahverdi Ünsal ve beraberindekiler, Biçer Mahallesi’nde iç kapıları olmayan, duvarları çatlamış kiralık toprak evde yaşam mücadelesi veren 12 nüfuslu bir aileyi evlerinde ziyaret ederek gıda ve yakacak yardımında bulundu.

Daha önce tespit ettikleri 65 yaş ve üstü, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da gıda kolisi yardımında bulunan Vefa ekibi; merkez, belde, köy ve mezralardaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.