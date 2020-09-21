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1. sınıflar pandemi kuralları altında eğitim ve öğretime başladı
HAKKÂRİ'NİN KIRIKDAĞ KÖYÜNDE 16 YERLEŞİM YERİNİN TAŞIMALI SİSTEME BAĞLI OLARAK 1. SINIFLAR İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAŞLADI.
HAKKARİ 21.09.2020, 13:10
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Hakkâri’nin Kırıkdağ köyünde 16 yerleşim yerinin taşımalı sisteme bağlı olarak 1. sınıflar için yüz yüze eğitim ve öğretim yılı başladı.
Yoğun bir hassasiyetle uygulanan pandemi kuralları altında ilk ders zili bu sabah çalarak öğrenciler eğitime başladı. Pandemiden dolayı okul bahçesine alınmayan veliler ise uzaktan çocuklarını izlerkenöğretmenler öğrencilere maske, sosyal mesafe ve hijyenik kurallarını anlatarak sınıflarına aldılar. Oturma düzeni pandemi kurallarına göre dizayn edilirken bir çok minik öğrenci ise okulun ilk günü olmasından dolayı öğretmenleri tarafından hatıra fotoğrafları çektirdiler.
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