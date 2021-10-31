Son Dakika
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan’dan gelebilecek göç dalgası hakkındaki soruya, “Afganistan’dan yeni bir göç dalgasına kapılarımızı açma düşüncemiz yok” dedi.
1 askerimiz şehit oldu...
Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi isimli asker şehit oldu.
HAKKARİ 31.10.2021, 18:35 31.10.2021, 19:23
Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi isimli asker şehit oldu.
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "31.10.2021 günü gece saatlerinde Kuzey Irak Bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından açılan ateş sonucu Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi isimli askerimiz şehit olmuştur" denildi.
Şehit Çiftçi için saat 20.00’de Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören yapılacağı öğrenildi.