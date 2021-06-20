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Zonguldak’ta sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Haberde İnsan 20.06.2021, 14:00
Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokaklarda sessizlik hakim oldu.
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan genelge doğrultusunda dün gece 22.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah 05.00 itibariyle sona erecek.Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki işyerlerinden karşıladı. Kentin en işlek caddeleri olan Gazipaşa ve Cumhuriyet Caddeleri sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf olan işyerleri ise belirlenen saatlerde açılarak hizmet vermeyi sürdürdü.