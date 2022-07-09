banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı

Zonguldak’ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü

Zonguldak’ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Haberde İnsan 09.07.2022, 09:29
Zonguldak’ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü

Zonguldak’ta Kurban Bayramı sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları ise korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu