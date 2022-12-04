Zonguldak’ta Dünya Madenciler Günü buruk kutlandı

Zonguldak’ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. Bu rezervi yerüstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var" dedi.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Zonguldak’ta gerçekleştirilen kutlama programı basın açıklaması ile başladı. Maden Mühendisi Levent Usman’ın Madenciler Günü’nde hayatını kaybetmesi dolayısıyla yürüyüşün iptal edildiği kutlama programında TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, 14 Ekim günü meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden madenciler anıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ise 1,5 milyar tonluk taşkömürü rezervini hatırlatarak, "Zonguldak Maden Havzamızda, ülkemizde ve dünyada madencilik sektöründe çalışan tüm meslektaşlarımızın ’Dünya Madenciler Günü’nü kutluyorum. Genel Maden İşçileri Sendikası ve madenci kardeşlerimiz adına, tüm dünya madencilerine dayanışma duygularımızı iletiyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmetle, sevgi ve saygıyla anıyorum. Dünyada maden kazalarında hayatlarını kaybetmiş tüm madencilerimize ve iş kazalarında hayatlarını kaybeden tüm emekçilere Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yıl Madenciler Günü’nü buruk kutluyoruz. 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesesi’nde meydana gelen grizu faciasında 42 madenci arkadaşımız şehit oldu. Acıları yüreğimizde. Bir yandan bu kazada ihmalleri bulunanların, en ağır şekilde cezalandırılmaları için adli soruşturmalar başta olmak üzere tüm süreci yakından takip ederken, diğer yandan bu kazaların bir daha meydana gelmemesi için yapılması gerekenleri tartışıyoruz. Bu anlamlı günde her şeyden önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Cumhuriyetimizin ilk yıllarında sahip çıktığı ve Türkiye’de kömür sektöründe tarihsel birikime sahip olan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne, ülkemizin ve milletimizin geleceği için yerli ve milli varlığımız olan Maden Tetkik Arama Kurumu’na ve özkaynaklarımızı ülke ekonomisine katan madencilik sektörümüze sahip çıkılmasını istiyoruz. Yeraltında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. Bu rezervi yerüstüne çıkarıp ülkemiz sanayisine kazandırma zorunluluğumuz var" diye konuştu.

Basın açıklaması Valilik önündeki törenle devam etti. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlk olarak TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ardından da GMİS yönetimi tarafından tören alanına çelenk bırakıldı. Kutlama töreni çelenk sunumunun ardından sona erdi.