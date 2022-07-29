banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti
Süper Lig’in ilk 2 hafta programı değişti

Zonguldak’ta atlı jandarma timi görevine başladı

Zonguldak’ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

Haberde İnsan 29.07.2022, 12:44
Zonguldak’ta atlı jandarma timi görevine başladı

Zonguldak’ta Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde görev yapmak üzere Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığından (JAKEM) geçici görevlendirilen Jandarma Atlı Tim göreve başladı.

Görevlendirilen Tim Filyos beldesi sahil bölgesinde vatandaşların huzur ve güven içerisinde tatil yapmaları maksadıyla “Hanedan ve Dilşah” isimli atlar, Jandarma Motosikletli Asayiş Timi ile birlikte devriye atacaklar.

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu