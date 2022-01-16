Zonguldaklıların hafta sonu karda mangal keyfi

Zonguldak’ta hafta sonu Gaca mevkiine akın eden vatandaşlardan bazıları kar üzerinde mangal yaparken, bazı vatandaşlar ise araçları ile off road yaptı.

Zonguldak’ta kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, hafta sonu vatandaşlar merkeze bağlı Gaca mevkiine akın etti. Bazı vatandaşlar kar üzerinde mangalda sucuk ekmek yaparken, bazı vatandaşlar ise araçları ile off road yaptı. Off roadcıların tehlikeli hareketleri zaman zaman yürekleri ağızlara getirdi.

Hafta sonunu en iyi şekilde değerlendirmek için Gaca’ya geldiklerini ifade eden Emrah Ar, “Bir hafta sonumuz var zaten, ben madende çalışıyorum. Buraya geldik, çok kalabalık. Vatandaşlar ailesiyle, arkadaşlarıyla hafta sonunu değerlendirmek için kışın Gaca’yı tercih ediyor. Ateşimizi yaktık, sucuk ekmek yapacağız. Semaverde çayımızı demleyeceğiz” dedi.