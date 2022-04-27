Zonguldak şehidine ağladı, binlerce kişi tören alanına koştu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyinde terör hedeflerine yönelik olarak başlattığı Pençe Kilit operasyonu sırasında roket saldırısı sonucu şehit olan Şehit Piyade Uzman Er Doğukan Korkmaz memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TSK tarafından Irak’ın Kuzeyinde PKK Terör örgütü hedeflerine yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit operasyonunda dün sabah Piyade Uzman Er Doğukan Korkmaz (22) terör örgütünün roketli saldırısı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Uzman Er Korkmaz’ın cenazesi dün gece sabaha karşı Çaycuma Havaalanı’na ardından da Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Şehit Uzman Er Korkmaz için bu gün öğle namazı sonrasında Bozhane Camii’de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreni sırasında anne Şerife Korkmaz ile babaannesi Yaşare Korkmaz, şehit Doğukan Korkmaz’ın tabutuna sarılarak ağladı. Cenaze alınan helallik, kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından askerler tarafından omuzlara alınarak top aracına yerleştirildi. Bir süre devam eden yürüyüşün ardından şehit Korkmaz’ın cenazesi cenaze aracına alınarak Ömerli Mahallesi’nde ki aile kabristanına getirilerek burada defnedildi. Şehit Korkmaz’ın cenaze törenine Milli savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cem Uzun, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile protokol üyesi, şehidin yakınları ve protokol üyeleri katıldı.