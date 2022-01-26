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Ziraat odalarının gündemi mera ve girdi mâliyetleri

Bursa’da tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri Ankara’ya çıkarma yaptı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar olmak üzere Bursa milletvekilleri ile görüşen ziraat odaları başkanlarından oluşan heyetin başlıca gündemi, Mustafakemalpaşa’daki mera konusu ve girdi mâliyetleri oldu.

Haberde İnsan 26.01.2022, 15:41
Ziraat odalarının gündemi mera ve girdi mâliyetleri

Bursa’da tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri Ankara’ya çıkarma yaptı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar olmak üzere Bursa milletvekilleri ile görüşen ziraat odaları başkanlarından oluşan heyetin başlıca gündemi, Mustafakemalpaşa’daki mera konusu ve girdi mâliyetleri oldu.

Orhangazi, Yenişehir, İnegöl, Gemlik, Nilüfer, Mudanya ve Karacabey ziraat odaları başkanlarının katıldığı görüşmeleri değerlendiren Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, Mustafakemalpaşa’da son bir aydır gündemde olan ve üç mahalleyi kapsayan meraların durumu ile ilgili bilgiler verdiklerini kaydetti.

Meraların tarım ve hayvancının hakkı olduğunu kaydeden Başkan Aydemir, “Bu konuyla ilgili Genel Başkanımız ve birlik avukatlarımızla meralarımızın, ‘mera’ vasfından çıkartılmaması için gerekli olan tüm detayların görüşmesi sağlandı ve ilgili makamlarla görüşme detayları paylaşıldı. Burada ilçelerimizde ve ülkemizde yaşanan sıkıntıları ele aldık. Gübre, mazot ve ilaçlardaki fiyat artışları, tarımsal sulamada ve elektrikteki artan fiyatlar, odalarda istihdam edilen tarım danışmanlarının sözleşmeleri, tarım BAĞ-KUR primlerinin yüksek olması gibi konuları bildirdik. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar tüm bu konuların ilgili bakanlıklarla görüşüldüğünü ve çözümü için her türlü çabayı göstereceklerini bizlere aktardı” ifadelerini kullandı.

Bursa ziraat odaları başkanlarından oluşan heyet daha sonra TBMM’deki toplantıda AK Parti Bursa Milletvekillileri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Vildan Gürel, Zafer Işık, Refik Özen, Mustafa Esgin, Müfit Aydın, Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç ile bir araya geldi.

Mecliste gündem mera ve girdiler

Üreticilerin meselelerinin masaya yatırıldığı toplantı hakkında bilgilendirmede bulunan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, “Burada da girdilerde yaşanan artışların tarım ve hayvancılık kesiminin belini büktüğünü anlattık. Bu sorunlara çözüm bulunmazsa çiftçin tarımı terk edeceğini ve bunun bir ‘devlet sorunu’ olarak görülmesini istedik. Sonrasında CHP Milletvekili Orhan Sarıbal da konakladığımız otele geldi ve kendisine de aynı sorunları ilettik” diye konuştu.

Pancarda iyileştirme

Ankara’da son olarak Türk Şeker Kurumu ziyaretinde Genel Müdür Mücahit Alkan ile de görüştüklerini dile getiren Aydemir; “2022 pancar fiyatlarını bir önceki rakam ton başına 420 olan fiyatı 800 TL’ye, pancar küspe fiyatlarını yüzde 20’den yüzde 50’ye, pancar ekiminde taahhüt edilen kotanın doldurulması halinde ekstradan ton başına 25 TL daha ödeme yapılacak. Toplamda pancar fiyatı 2022 yılında 875 TL olacak. Bu fiyat artışından sonra stratejik bir ürün olan pancar ekimine bir nebze de olsa üreticilerimiz geri dönecektir” dedi.

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