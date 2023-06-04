Zihinsel engelli Fatih, öğretmenleri sayesinde topluma kazandırıldı

Öğretmeni Selma Metintaş ile tanışana kadar evden bile çıkmayan zihinsel engelli Fatih Tuna, şimdilerde bir tiyatro oyununda başrol oynamanın mutluğunu yaşıyor.

Hayatta bazen bir kişinin dokunuşu, bir başkasının hayatını kökten değiştirebilir. 31 yaşındaki Fatih Tuna’nın hikayesi tam da böyle bir dönüm noktasıyla aydınlandı. Zihinsel engelli olan Fatih, öğretmeni Selma Metintaş sayesinde topluma kazandırıldı. Somet Zihinsel Gelişim Derneği ile 7 yıl önce tanışan Fatih Tuna, uzun yıllar boyunca evden bile çıkmazken şimdilerde sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Fatih, el işi ürünleri yapmayı öğrenerek yeteneklerini ortaya çıkardı. Dahası, Shakespeare’in zorlu oyunlarından biri olan "Bir Yaz Gecesi Rüyası” oyununda başrol oynamak gibi büyük bir başarıya imza attı. Bugün itibarıyla, seksen ile doksan arasında değişen öğrenci sayısıyla hizmet veren Somet Zihinsel Gelişim Derneği’nin bir parçası olan Fatih, toplum içinde üreten bir birey olarak hayatını sürdürüyor.

“Daha da başarmak istiyorum”

Dernek tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı el işi ürünleri sergileyen Fatih Tuna, yaşadığı mutluluğu anlattı. Öğretmeni Selma Metintaş’ın sayesinde burada olduğunu söyleyen Fatih, “Allah ondan razı olsun, bir kere değil, bin kere razı olsun. Benim için dünya tatlısı bir öğretmendir. Tespih yapıyorum. Selma Hocamın sayesinde bütün her şeyi başardım. Daha da başarmak istiyorum. Hayatım çok güzelleşti. Ben evdeydim, bir yere gidemiyordum. Böyle bir okulu ailem buldu. Ailem sayesinde Selma hocayla tanıştım. 7 senedir buradayım, çok mutluyum. Bazen evde de rüyama giriyor” dedi.

“Fatih sürekli eğitime alındı ve bugüne geldi”

Somet Zihinsel Gelişim Derneği’nin kurucularından biri olan ESOGÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Selma Metintaş, öğrencisi Fatih’in gelişiminden bahsetti. Gelinen noktada Fatih’in zor bir tiyatro oyununda başrol oynayabilecek duruma geldiğini söyleyen Metintaş, “Okulumuz yeni kurulduğu dönemde Fatihi bütün gününü 24 saatini bir evde odada geçiren biri olarak bulmuştuk. Okula davet etmiştik ve okula geldikten sonra Fatih sürekli eğitime alındı ve bugüne geldi. Çok güzel bir tiyatro oyununda, Shakespeare’in oyunu ki çok zor bir oyun, ‘Bir Yaz Gecesi Rüyasında’ başrolü aldı. Bunun dışında günlük aktivitelerinde el işindeki bütün faaliyetlere katıldı ve koro çalışmalarına katıldı. Neticede üreten bir insan olarak toplum içerisinde mutlulukla hayatını devam ettiriyor. Ailesi de Fatih’in durumundan çok mutlu” ifadelerini kullandı.

Somet Zihinsel Gelişim Derneği tarafından düzenlenen sergi, Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Evi’nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi ve ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri satın alarak öğrencilere destek oldu. Öğrencilerden oluşan koronun konseri ile başlayan sergi, üç günlük bir programın ardından sona erdi.