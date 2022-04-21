Zihinsel engelli 55 yaşındaki vatandaş, 23 Nisan provalarında çocukluğunu yaşadı

Batman’ın Sason ilçesinde 23 Nisan provaları yapan öğrencilerin arasına giren 55 yaşındaki zihinsel engelli Yusuf Ayaz, çocuklarla çocuk gibi eğlenerek provaları izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Sason ilçesinde 23 Nisan provaları için son hazırlıklarını yapan öğrenciler, ilçe meydanında hazırlıklarını yaptı. Birçok okuldan öğrencilerin, öğretmenleri eşliğinde hazırlandığı oyunların sergilendiği provalara vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin oyunlarını sergilediği sırada öğrencilerin arasına katılarak onlara eşlik eden 55 yaşındaki Ayaz’ın yaptığı hareketler ve oyuna tempo tutması izleyenlerin yüzünü güldürdü. Adeta çocukluğunu yaşayan Ayaz’ın öğrencilerin hareketlerini yapmaya çalışması ve sergilediği performans izleyenlerden tam not aldı.