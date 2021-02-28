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Zehra hocanın inadı hayaline kavuşturdu

Maddi imkansızlıktan dolayı 12 yaşında ara verdiği eğitim hayatına 25 yaşında tekrardan başlayan 2 çocuk annesi Zehra Sarı, hayalini kurduğu İngilizce öğretmenliğine 33 yaşından sonra kavuştu.

Haberde İnsan 28.02.2021, 11:48
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Zehra hocanın inadı hayaline kavuşturdu

Maddi imkansızlıktan dolayı 12 yaşında ara verdiği eğitim hayatına 25 yaşında tekrardan başlayan 2 çocuk annesi Zehra Sarı, hayalini kurduğu İngilizce öğretmenliğine 33 yaşından sonra kavuştu.

Tek kelime bile İngilizce bilmeyen Sarı, sınavlarda başarısız olunca inat ederek, "Bu yaştan sonra senden ne olacak ki" sözüne de aldırış etmeden sürdürdüğü eğitim hayatını öğretmen olarak tamamladı.

Gaziantep’te yaşayan Zehra Sarı maddi imkansızlıktan dolayı ilkokuldan sonra ara vermek zorunda kaldığı eğitim hayatına 25 yaşından sonra tekrardan başladı. Açık öğretimden ortaokulu okumaya başlayan Sarı, İngilizce dersinin sınavlarında başarısız olunca inat edip İngilizce öğretmeni olma hedefini önüne koydu. 2011 yılında girdiği üniversite sınavında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanan Sarı, 5 yılda bitirilen bölümü aynı zamanda 2 çocuğunu da büyüterek 4 yılda bitirdi. Azim dolu bir yaşam öyküsüne sahip olan Sarı, hayalini kurduğu İngilizce öğretmenliğine 2016’da Gaziantep’e atanarak kavuştu.

Tek kelimesini bilmediği dilin hocası oldu

25 yaşında tek kelime İngilizce bilmezken kendi çabasıyla İngilizce öğrenen Sarı, şu an geçmişte kendisinin maddi imkansızlıktan dolayı oturup eğitim göremediği sıralarda oturan çocuklara İngilizce öğretiyor. Hayatının bütün aşamalarında ümitsizliğe kapılmayan, engellere rağmen azmi hiç kırılmayan Sarı, okumaya tekrardan başladığı sıralarda kendisine “Bu yaştan sonra senden ne olacak ki” sözüne hiç aldırmadan mücadele ettiğini anlattı.

Hamileyken üniversite sınavına hazırlandı 2 çocukla da bitirdi

Yaşadığı köyde ilk zamanlarda ilkokul olmadığını, inşa edildikten sonra okula başladığını aktaran Sarı, o yıllarda mevsimlik işçi olarak çalıştıkları için sadece bir dönem okuyabildiğini söyledi. Okula ilk dönemin sonunda yetişebildiğini paylaşan Sarı, “Biz 11 kardeşiz. Maddi imkansızlık ve o dönem kızların okumasının çok hoş karşılanmamasından dolayı okuyamadım. Başta ailem açık öğretimden okumama da izin vermedi ama ben açıktan okumaya karar verdim. Ortaokulda ilk sınavda İngilizceyi yapamadım. Ben yapamadığım için daha çok inat ettim. Özellikle İngilizceye yoğunlaştım. Biraz uğraşınca İngilizceyi çok sevdiğimi fark ettim. Çok sevdiğimi anlayınca İngilizce öğretmeni olmanın hayalini kurdum. Tabi o zamana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Birkaç kelime biliyordum sadece. 25 yaşında sıfırdan İngilizce öğrenmeye başladım. Liseden mezun oldum. Dershaneye giderek üniversite sınavına hazırlandım. Üniversite sınavına hazırlanırken evlendim. Üniversite hazırlığı 9 aylık hamilelik süreciyle atlattım. Ben sınava girdiğim esnada çocuğuma 9 aylık hamileydim. Üniversitede de 2 çocukla mezun oldum” ifadelerini kullandı.

“Bu yaştan sonra senden ne olacak ki” dediler öğretmen oldu

Mezun olduktan sonra da ilk atamada Gaziantep’e atandığını ve meslekte 6’ncı yılını doldurduğunu sözlerine ekleyen Sarı, “Şu anda Olcay Külah Ortaokulunda mesleğimi sürdürüyorum. Ben sınavlara girerken bana ‘Bu yaştan sonra senden ne olacak ki’ sözlerini çok duydum. Ama ben bu sözlerin tamamını kulak ardı ettim. Ben mücadele ederken herkesle mücadele ettim. Aslında benim mücadelem cehaletle oldu. Ben 25 yaşında evin dışına çıkamazken bugün dünyanın her tarafındaki insanlarla görüşebiliyorum. Bunu eğitimle yapabiliyorum. Eğitim insana çok farklı kapılar açabiliyor. Biz kadınlar olarak gerçekten çalışırsak kararlı olursak yapamayacağımız başaramayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

“İnsanlar her yaşta her şeyi yapıp başarabilirler”

Eşinden evlilik teklifi aldığında ona “Ben okumak istiyorum. Eğer beni destekleyeceksen ‘evet’ derim” dediğini aktaran Sarı, onun da kendisine “Ben her şartta senin arkandayım” dediğini söyledi. Üniversiteyi okuyabilmesi için kendisiyle Hatay’a geldiğini paylaşan Sarı, “Orada beni destekledi. Hala da beni destekliyor. Genç kızlar asla okumaktan ve öğrenmekten vazgeçmesinler. Okusunlar, öğrensinler, çabalasınlar. Ben 25 yaşındayken sıfırdan İngilizceyi öğrenmeye karar verdim ve öğrendim. Bugün de İngilizce öğretmeniyim ve çocuklara İngilizce öğretiyorum. O yüzden öğrenmenin yaşı yoktur. İnsanlar her yaşta her şeyi yapıp başarabilirler. Ben bunu yaptım. Herkes de bunu yapabilir. Özellikle de kadınlar yapabilir” diye konuştu.
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