Zamana direnemeyen atıl vaziyetteki tarihi ’Gavur hamamı’ yola yıkıldı

Kütahya’da Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’nde atıl vaziyetteki tarihi ’Gavur Hamamı’nın çürüyen ahşap kirişleri daha fazla dayanamadı ve hamamın duvarları büyük bir gürültü ile yola yıkıldı.

Rumlar tarafından yapıldığı belirtilen tarihi tamam yıllar önce kaderine terkedilmiş ve atıl bir vaziyetteyken yıkılması sonucu caddeyi toz bulutu kapladı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri yıkım sonrası moloz ile kaplanan yolu kısa sürede tekrar kullanıma açtı.

Çeşitli uyarı levhalarında olduğu yapının etrafının 1 hafta önce Kütahya Belediyesi ekiplerince çevrelenmesi ise büyük felaketi önlemiş oldu.

Hamamın rumlar tarafından yapıldığını, daha önceleri hamamda yıkandıklarını söyleyen mahalleli yıllardır kullanılmadığını kaderine terk edilerek atıl bir durumda şekilde beklediğini, mahalle için büyük tehlike oluşturduğunu ve yapı için çözüm bulunmasını istediler.

Tarihi hamamın kayıtlarda yapım tarihiyle alakalı bilgi bulunmuyor.

(EFE-)