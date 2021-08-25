Zafer coşkusunu uçurtmalarla yaşayacaklar

Bursa’da açılan atölyede uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gökyüzünü uçurtmalarla renklendirecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla hazırlanan ‘Uçurtma Şenliği’, 8-12 yaş arası çocukların dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan’ın katıldığı atölye çalışmalarıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi, herkesin çocukluğunda ayrı bir yeri olan yüzlerce uçurtmayı Yunuseli Havaalanı’nda gökyüzüyle buluşturacak. Şenlik kapsamında yapılan uçurtma atölye çalışmaları, dünyaca ünlü uçurtma ustası Zahit Mungan’ın iştirakiyle Tayyare Kültür Merkezi’nde başladı. Uçurtmaya meraklı 8-12 yaş arasındaki çocuklar, atölyelerde kendi uçurtmalarını yapma imkanı buldu. Eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları uçurtmaları 30 Ağustos’ta düzenlenecek olan Zafer Uçuşunda havalandıracak.

Zahit Mungan, şenliği düzenleyen ve kendisinin çocuklarla buluşmasına imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Uçurtma geleneğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyleyen Zahit Mungan, atölyede çocuklara uçurtmanın tarihini, uçurtmayla günümüzde neler yapılabildiğini anlattıklarını belirtti. Öncelikle uçurtmanın ne kadar önemli olduğunu çocuklara anlatan Zahit Mungan, “Onun haricinde aşamalı bir şekilde çocuklara uçurtma yapmayı öğretiyoruz. Kendi uçurtmalarını yapıyorlar. Daha sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda hep birlikte Bursa’nın gökyüzünde uçurtmaları havalandıracağız. Şenliğe beni davet eden ve çocuklarla buluşma fırsatı veren Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ise, çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine çok önem verdiklerini belirterek, “Bu konuda zaten çocuk oyunları atölyesi gibi uçurtma atölyesi düzenledik. Uçurtma yapmak çocuğun el becerilerini geliştiriyor. Fizik ve geometriden yararlanarak yardımlaşmayı yaşayarak öğreniyor. Hem de hayallerini uçurtma ile somut hale getiriyor. Uçurtmanı kendin yap atölyelerini de bu maksatla açtık” diye konuştu.

İlk kez uçurtma ile tanışma imkanı bulan çocuklar da hazırlayacakları uçurtmanın gökyüzünde süzülmesini şimdiden heyecanla bekliyor.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Uçurtma Şenliği, 30 Ağustos akşamı Yunuseli Havaalanı’nda düzenlenecek Gökhan Tepe konseri ile son bulacak.