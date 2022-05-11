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Zabıta ekipleri pazar yerinde bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Kastamonu Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, pazaryerinde devriye attıkları sırada buldukları ve içerisinde 9 bin 500 TL para olduğunu gördükleri çantayı sahibine ulaştırdı.

Haberde İnsan 11.05.2022, 11:45
Zabıta ekipleri pazar yerinde bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Kastamonu Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, pazaryerinde devriye attıkları sırada buldukları ve içerisinde 9 bin 500 TL para olduğunu gördükleri çantayı sahibine ulaştırdı.

Kastamonu Belediyesi Hal Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri, her hafta salı günleri İnönü Mahallesi’nde kurulan pazaryerinde asayiş ve düzenin sağlanması için devriye attıkları unutulan bir çantayı vatandaşlardan teslim aldı. Çantayı açarak inceleme yapan zabıta ekipleri, içerisinde 9 bin 500 TL para olduğunu gördü. Zabıta ekipleri, yaptıkları inceleme sonrasında çantanın sahibi Harun Durna’ya ulaştı. Zabıta ekipleri, yaklaşık 25 dakika sonra pazaryerine tekrar gelen Harun Durna’ya çantadaki parayı sayarak tutanak karşılığında teslim etti. Durna, zabıta ekiplerine teşekkür ederek pazaryerinden ayrıldı.

“Para dolu çantayı sahibine teslim ettik”

Para dolu çantayı sahibine ulaşarak teslim ettiklerini söyleyen Kastamonu Belediyesi Hal Müdürlüğü Zabıta Komiseri Ömer Savrıoğlu, “Semt pazarlarımızdan bir tanesi olan Salı Pazarında sabah saatlerinde göreve başladık. Öğle saatlerine doğru bir vatandaş bize ulaştı. Bir miktar para bulduğunu söyledi. Bizde şahıstan parayı sayarak aldık. Çantanın içerisindeki evrakları inceleme suretiyle şahsın oğluna ulaştık. Oğluna telefon açarak miktarını belirtmeden para bulduğumuzu ve zabıta müdürlüğümüze gelmesini istedik. Yaklaşık 20-25 dakika içerisinde hacı amca yanımıza geldi. Kimlik kontrolünü yaptık. Ardından parayı kendisinin yanında sayarak tutanak karşılığında teslim ettik” dedi.

“Vicdanen huzurluyuz ve gururluyuz”

Vicdanen huzurlu ve gururlu olduklarını belirten Savrıoğlu, “Bizim asli vazifemiz, Kastamonu’ya bağlı pazaryerinde ekip arkadaşlarımla birlikte görev yapmak. Pazaryerlerinin açılış ve kapanış saatlerini kontrol etmek, tertip ve düzen ile etiket kontrolü, kalite ve terazi gibi kontrollerini sağlamak. Ekip arkadaşlarımızla birlikte günlük yoklamalarımızı alıyoruz. Tezgah açan ya da açamayan, ya da kimin tezgah açtığının kontrollerini yapıyoruz. Evraklarımızı güncelleyerek yoklamalarımızı alıyoruz. Vazife sırasında bizler, öncelikle Belediyenin aynası olduğumuzu bildiğimiz için şahsen, konuşma tarzı ve davranış olarak belediyemizi temsil ettiği için en hassas bir şekilde yaklaşmaya özen gösteriyoruz. Bizler her zaman vatandaşın hizmetindeyiz. Vatandaşımızın emrindeyiz. Her konuda zabıtanın vatandaşın yanında olduğunu bilinmesi için elimizden gelen özveriyi gösteriyoruz. Bundan dolayı da onur ve gurur duyuyoruz. Görevimiz yoğun, havaların ısınmasıyla hareketlilik başladı. Yaşanan yoğunluktan dolayı problemler olabiliyor, araç giriş çıkışlarını kontrol ediyoruz, mümkün mertebe kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz ama bunun akabinde kontrollerimizi ve denetimlerimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz. Kırıcı olmadan yapıcı bir tavır güderek görevimizi ifa etmeye çalışıyoruz.

Vicdanen huzurluyuz. Gururluyuz, hacı amcamızın da duasını aldık. Bu da bizim en büyük onur ve gurur kaynağımız oldu. Bu ister bugün 9 bin 500 lira olur yarın isterse 100 lira olur, fark etmiyor. Bizim için meblağ sayısı” diye konuştu.

“Bizler görevimizi yaptık”

Para dolu çantayı sahibine teslim ederek görevlerini yaptıklarını ifade eden Kastamonu Belediyesi Hal Müdürlüğü Zabıta Yardımcısı Arif Nalcı ise, “Bir zabıtanın görevi, kamu düzenini korumak, halkın sağlığını ve huzurunu sağlamak adına görev yapıyoruz. Bugünde devriye attığımız sırada bir şahsın çanta bulduğunu belirterek bize teslim ettiler. Bizde çantayı açtığımızda içerisinde bir miktar parayı gördük. Bizde şahsı çağırarak parayı kendisine teslim ettik. Kendisi de bizlere dua etti. Bizimde amacımız zaten dualarını almaktı. Görevimizi yerine getirdik. Bundan dolayı da gururluyuz. Bu para bir hastalığın gideri de olabilir, önümüz Kurban, belki de kurbana para hazırlıyor olabilir. Bizler görevimizi yaptık” şeklinde konuştu.

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