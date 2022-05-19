’Z Kuşağına’ özel konser: Sınav öncesi çılgınlar gibi eğlendiler

Tekirdağ’da düzenlenen gençlik konserinde ’Z kuşağı’ olarak adlandırılan yüzlerce genç doyasıya eğlendi. Konser dron ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gençlik haftası sebebiyle düzenlenen 19 Mayıs Gençlik konserine katılan yüzlerce genç, doyasıya eğlendi. Üniversite ve lise sınavlarına girecek olan gençlerin sınav stresini azaltmak, bir arada sosyalleşebilmelerini amaçlayan Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik konserinde Rap müziğinin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Canbay&Wolker konserde sahne aldı.

Konser öncesinde DJ performansı ile dans eden gençler, sanatçıların sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşadı. Son zamanların popüler müziği olan rap türünde şarkılar söyleyen Canbay&Wolker şarkılarıyla gençleri eğlendirirken, düzenledikleri konser için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti.

Konserde gençlere hitap eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Sınava girmeden önce stresi atalım diye bir söz vermiştim. Sizi gönülden seviyorum, yürekten seviyorum. Ben şuna yürekten inanıyorum. Gençliğine sahip çıkmayan bir milletin geleceği olmaz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Ne yapsak azdır. Sizi seviyorum ve Allah’a emanet ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Sizleri Allah’a emanet ediyorum, iyi eğlenceler” dedi.

Ayrıca Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler, konsere katılan gençlere uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgilendirmede bulundu. Konsere katılan gençlere sucuk ekmek ikram edildi.