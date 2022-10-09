Yüzlerce mezar açılıp, kemikler tek tek taşındı

Bursa’da köydeki mezarlıkta bulunan yüzlerce mezar, maden sahasında kaldığı için yeni mezarlığa taşındı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Kestelek köyünde Türkiye’nin en kaliteli bor madeni çıkartılıyor. 1954 yılından beri bor madeni çıkartılmaya devam edilirken, Kestelek köyünün mezarlığının maden sahasında kalması üzerine taşınmasına karar verildi. Yüzlerce mezarın bulunduğu mezarlığa gelen köylüler, yakınlarına son kez dua etti. Yeni mezarlıkta mezar yerleri kazılırken, mezarları taşıma işlemi başladı. 180 mezardan çıkan kemikler, kazılan yeni mezar yerlerine taşındı.

Köy mezarlığında bulunan 180 mezarın maden sahasında kaldığı için taşındığını ifade eden Kestelek köyü Muhtarı Kemal Doğru, "Köyümüzde bor maden ocağı var, 1954 yılından itibaren buradan bor madeni çıkartılıyor. Burada dinamit patlatılacak, mezarlar zarar görecek. Biz de mezarlığı taşımaya karar verdik. Yeni mezar yeri oluşturduk. Mezarlığımız taşınmaya başladı. Toplamda 180 tane mezar var, buradan çıkan kemikler yeni mezarlığa taşınacak" dedi.